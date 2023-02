Кристиана Атсу все еще ищут под завалами. Нашли его комнату и 2 пары обуви

Продолжаются поиски вингера «Хатайспора» Кристиана Атсу, который пропал без вести после землетрясения в Турции 6 февраля.

Агент 31-летнего ганского футболиста Нана Сечере сообщил подробности и попросил дополнительные ресурсы, чтобы помочь спасателям.

«Прошло 9 дней после землетрясения, а мы до сих пор не нашли Кристиана. Я нахожусь на месте землетрясения в Хатае с семьей Кристиана. Сцены невероятные, и наши сердца болят за всех пострадавших.

За время моего пребывания здесь мы смогли определить точное местонахождение комнаты Кристиана Атсу и нашли две пары его обуви.

Вчера мы получили подтверждение того, что тепловизионные изображения показывают признаки до пяти жизней. Однако мне сказали, что единственными реальными доказательствами жизни – визуальные, запах и звук. К сожалению, мы не смогли найти Кристиана.

Это сложная ситуация, и мы чрезвычайно благодарны всем турецким и иностранным спасательным командам, местным жителям и волонтерам за их усилия и помощь в спасении выживших.

Однако нам срочно нужны дополнительные ресурсы, в том числе переводчик на месте. Дела продвигаются невероятно медленно, и в результате многие спасательные операции задерживаются, а люди гибнут из-за нехватки ресурсов у рабочих.

К сожалению, клуб «Хатайспор» не помогает нам в поисках Кристиана. Их положение и влияние, а также их знание местности были бы чрезвычайно полезны. Мы просим президента клуба и мэра Хатая Лютфю Саваша предоставить дополнительные ресурсы для ускорения спасательных работ в приоритетном порядке».

Более 40 тысяч человек погибли в результате землетрясения силой 7,8 балла, которое произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии.

