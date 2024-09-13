Экс-игрок сборной Украины принял решение относительно перехода в Турцию

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виктор Коваленко отказался переезжать в Турцию, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 28-летний футболист имел варианты трудоустройства в «Коньяспоре» и «Хатайспоре», но отклонил оба предложения от клубов Суперлиги.

Напомним, сейчас игрок находится в статусе свободного агента после расставания с итальянской «Аталантой».

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.