Экс-игрок сборной Украины принял решение относительно перехода в Турцию
Виктор Коваленко отклонил предложения от «Коньяспора» и «Хатайспора»
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виктор Коваленко отказался переезжать в Турцию, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 28-летний футболист имел варианты трудоустройства в «Коньяспоре» и «Хатайспоре», но отклонил оба предложения от клубов Суперлиги.
Напомним, сейчас игрок находится в статусе свободного агента после расставания с итальянской «Аталантой».
В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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