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Турция
07 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:25
252
0

Президент Хатайспора опроверг, что нашли Кристиана Атсу. Его все еще ищут

Предыдущая информация о спасении футболиста оказалась неправдивой

07 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:25
252
0
Президент Хатайспора опроверг, что нашли Кристиана Атсу. Его все еще ищут
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Атсу

Почетный президент турецкого «Хатайспора» Лутфа Савас, по данным Goal, опроверг информацию о том, что полузащитник клуба Кристиан Атсу был найден под завалами после землетрясения. По словам Саваса, поиски Атсу продолжаются.

Вице-президент турецкого «Хатайспора» Мустафа Озат в комментарии телеканалу Play Spor также опроверг информацию A Bola о том, что Кристиана Атсу спасли.

Как сообщается, ганский футболист Кристиан Атсу и спортивный директор турецкого клуба Танер Савут все еще находятся под завалами после мощного землетрясения в Турции.

Ранее португальская A Bola сообщила, якобы 31-летний ганский экс-форвард «Эвертона» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу был найден живым под обломками здания в Хатае и отправлен в больницу с травмой ноги.

Утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Уже известно, что в результате бедствия погибло более 2500 человек.

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Эвертон Ньюкасл Кристиан Атсу землетрясение Хатайспор Танер Савут
Источник The Sydney Morning Herald
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