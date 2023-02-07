Президент Хатайспора опроверг, что нашли Кристиана Атсу. Его все еще ищут

Почетный президент турецкого «Хатайспора» Лутфа Савас, по данным Goal, опроверг информацию о том, что полузащитник клуба Кристиан Атсу был найден под завалами после землетрясения. По словам Саваса, поиски Атсу продолжаются.

Вице-президент турецкого «Хатайспора» Мустафа Озат в комментарии телеканалу Play Spor также опроверг информацию A Bola о том, что Кристиана Атсу спасли.

Как сообщается, ганский футболист Кристиан Атсу и спортивный директор турецкого клуба Танер Савут все еще находятся под завалами после мощного землетрясения в Турции.

Ранее португальская A Bola сообщила, якобы 31-летний ганский экс-форвард «Эвертона» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу был найден живым под обломками здания в Хатае и отправлен в больницу с травмой ноги.

Утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Уже известно, что в результате бедствия погибло более 2500 человек.