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Турция
06 февраля 2023, 22:32 | Обновлено 06 февраля 2023, 22:59
1339
0

Спасатели вытянули пропавшего футболиста из-под завалов. Он в больнице

Кристиан Атсу, выступающий за «Хатайспор», найден живым после землетрясения

06 февраля 2023, 22:32 | Обновлено 06 февраля 2023, 22:59
1339
0
Спасатели вытянули пропавшего футболиста из-под завалов. Он в больнице
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Атсу

После землетрясения в Турции спасатели нашли и вытянули из-под завалов экс-форварда «Эвертона» и «Ньюкасла» Кристиана Атсу.

31-летнего ганского футболиста направили в больницу, у него травма ноги и проблемы с дыханием. Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги «Хатайспор» летом 2022 года.

Пока неизвестна судьба спортивного директора «Хатайспора» Танера Савута, который, очевидно, тоже оказался в зоне бедствия. Также не удалось связаться с клубным переводчиком.

Спасателям удалось найти живыми футболистов Онура Эргуна и Бурака Оксуза, а Кериму Аличи удалось выбраться из-под завалов собственными силами. Португалец Рубен Рибейро и футболист Зе Луиш из Кабо-Верде в безопасности.

Спасатели проводят поисково-спасательную операцию после землетрясения 6 февраля магнитудой 7,8 балла.

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Эвертон Ньюкасл Кристиан Атсу землетрясение Хатайспор Танер Савут Зе Луиш
Источник A Bola
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