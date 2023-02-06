Спасатели вытянули пропавшего футболиста из-под завалов. Он в больнице

После землетрясения в Турции спасатели нашли и вытянули из-под завалов экс-форварда «Эвертона» и «Ньюкасла» Кристиана Атсу.

31-летнего ганского футболиста направили в больницу, у него травма ноги и проблемы с дыханием. Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги «Хатайспор» летом 2022 года.

Пока неизвестна судьба спортивного директора «Хатайспора» Танера Савута, который, очевидно, тоже оказался в зоне бедствия. Также не удалось связаться с клубным переводчиком.

Спасателям удалось найти живыми футболистов Онура Эргуна и Бурака Оксуза, а Кериму Аличи удалось выбраться из-под завалов собственными силами. Португалец Рубен Рибейро и футболист Зе Луиш из Кабо-Верде в безопасности.

Спасатели проводят поисково-спасательную операцию после землетрясения 6 февраля магнитудой 7,8 балла.