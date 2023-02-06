Бывший игрок Ньюкасла и Эвертона находится под завалами в Турции

Бывший нападающий «Эвертона» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу не выходит на связь после землетрясения в Турции.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 7,8 балла, произошедшего в понедельник.

31-летний Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги «Хатайспор» прошлым летом. Нескольких членов его новой команды удалось спасти из-под завалов после того, как произошло землетрясение.

Футболист находится под завалами вместе со спортивным директором команды Танером Савутом. Землетрясение сильно ударило по Кахраманмарасу, где базируется «Хатайспор».