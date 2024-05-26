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  4. Галатасарай – чемпион Турции сезона 2023/2024
Турция
26 мая 2024, 21:23 |
1343
0

Галатасарай – чемпион Турции сезона 2023/2024

Икарди, Мертенс и компания завоевали титул в последнем туре

26 мая 2024, 21:23 |
1343
0
Галатасарай – чемпион Турции сезона 2023/2024
ФК Галатасарай

«Галатасарай» стал чемпионом Турции сезона 2023/2024. В заключительном туре Суперлиги подопечные Окана Бурука на выезде обыграли «Коньяспор» 3:1 благодаря дублю Мауро Икарди и голу Беркана Кутлу.

Таким образом, «Галатасарай» набрал 102 очка и на 3 балла опередил «Фенербахче». Подопечные Окана Бурука могли досрочно обеспечить себе чемпионству в среду, 22 мая, однако проиграли «Фенербахче» 0:1 в очной встрече.

Икарди с 25 голами в 34 матчах стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

Для «Галатасарая» это второй подряд и суммарно 24-й в истории титул чемпиона Турции. Клуб лидирует по этому показателю, у ближайшего преследователя, «Фенербахче», 19 чемпионств.

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Галатасарай чемпионат Турции по футболу Фенербахче Мауро Икарди
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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