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Чемпионат Турции
Галатасарай
19.05.2024 19:00 – FT 0 : 1
Фенербахче
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Турция
22 мая 2024, 16:25 | Обновлено 22 мая 2024, 16:46
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ВИДЕО. Как Фенербахче обыграл Галатасарай. Интрига в Турции сохранилась

Канарейки набрали 96 очков, но это лишь второе место

22 мая 2024, 16:25 | Обновлено 22 мая 2024, 16:46
370
0
ВИДЕО. Как Фенербахче обыграл Галатасарай. Интрига в Турции сохранилась
Getty Images/Global Images Ukraine

В уик-энд «Фенербахче» одержал гостевую победу над «Галатасараем» (1:0) в 37-м туре чемпионата Турции.

Единственный гол на 71-й минуте забил Чаглар Сеюнджю. С 23-й минуты гости играли вдесятером – был удален защитник Александер Джику.

Канарейки набрали 96 очков и сохранили интригу в чемпионате Турции за тур до конца.

Галатасараю, который имеет 99 пунктов, 26 мая надо сыграть хотя бы вничью на выезде с Коньяспором.

А вот Фенербахче (у которого перевес в личных встречах) нужно побеждать дома Истанбулспор плюс надеяться на поражение главного конкурента.

Чемпионат Турции. 37-й тур, 19 мая

Галатасарай – Фенербахче – 0:1

Гол: Чаглар Сеюнджю, 71

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Чаглар Сеюнджю (Фенербахче).
21’
Александер Джику (Фенербахче) получает красную карточку.
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чемпионат Турции по футболу Фенербахче Галатасарай видео голов и обзор Чаглар Сеюнджю
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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