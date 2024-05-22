ВИДЕО. Как Фенербахче обыграл Галатасарай. Интрига в Турции сохранилась

В уик-энд «Фенербахче» одержал гостевую победу над «Галатасараем» (1:0) в 37-м туре чемпионата Турции.

Единственный гол на 71-й минуте забил Чаглар Сеюнджю. С 23-й минуты гости играли вдесятером – был удален защитник Александер Джику.

Канарейки набрали 96 очков и сохранили интригу в чемпионате Турции за тур до конца.

Галатасараю, который имеет 99 пунктов, 26 мая надо сыграть хотя бы вничью на выезде с Коньяспором.

А вот Фенербахче (у которого перевес в личных встречах) нужно побеждать дома Истанбулспор плюс надеяться на поражение главного конкурента.

Чемпионат Турции. 37-й тур, 19 мая

Галатасарай – Фенербахче – 0:1

Гол: Чаглар Сеюнджю, 71

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