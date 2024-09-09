Бывший топ-форвард Порту и капитан сборной Камеруна перешел в Хатайспор
Венсан Абубакар сменил клуб, но остался в турецкой Суперлиге
32-летний камерунский центрфорвард Венсан Абубакар сменил клуб в турецкой Суперлиге, перейдя из «Бешикташа» в «Хатайспор».
Трансфер состоялся на правах свободного агента. С «Хатайспором» африканец заключил контракт на один сезон.
Абубакар в европейском футболе известен, прежде всего, по карьере за «Порту». За гранд португальского футбола африканец провел 125 официальных матчей, в которых отличился 58 голами и 16 ассистами.
Также Абубакар выступал за французские «Валансьен» и «Лорьян» и саудовский «Аль-Наср».
На счету форварда 102 матча и 39 голов за сборную Камеруна. Он является капитаном этой команды.
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