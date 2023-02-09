Игрок 2004 года рождения впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP

163-я ракетка мира Артур Фис в среду неожиданно пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

В матче второго раунда 18-летний француз переиграл известного испанца Роберто Баутисту-Агута (6:3, 6:4), а до этого одолел мегаопытного Ришара Гаске.

Отметим, что Фис стал первым игроком 2004 года рождения, который оказался в восьмерке сильнейших на турнире ATP.

За место в полуфинале Фис сыграет с победителем матча Кентен Алис – Алехандро Давидович-Фокина.

В 2021-м Артур Фис выиграл юниорский Ролан Гаррос в парном разряде и стал финалистов в одиночном.