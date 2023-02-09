Игрок 2004 года рождения впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP
Артур Фис проявил себя в Монпелье
163-я ракетка мира Артур Фис в среду неожиданно пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.
В матче второго раунда 18-летний француз переиграл известного испанца Роберто Баутисту-Агута (6:3, 6:4), а до этого одолел мегаопытного Ришара Гаске.
Отметим, что Фис стал первым игроком 2004 года рождения, который оказался в восьмерке сильнейших на турнире ATP.
За место в полуфинале Фис сыграет с победителем матча Кентен Алис – Алехандро Давидович-Фокина.
В 2021-м Артур Фис выиграл юниорский Ролан Гаррос в парном разряде и стал финалистов в одиночном.
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