Australian Open 2026. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 18 января по 1 февраля на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.

Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 115,5 миллионов долларов США.

Действующим победителем Australian Open является второй номер рейтинга АТР Янник Синнер.

Australian Open 2026. 1/64 финала, 18–20 января

Карлос Алькарас [1] – Адам Уолтон

Янник Ханфманн – Закари Свайда [Q]

Майкл Чжен [Q] – Себастьян Корда

Тристан Скулкейт – Корентен Муте [32]

Томми Пол [19] – Александер Ковачевич

Тьяго Тиранте – Александер Вукич

Николай Будков Кьяер [Q] – Рейлли Опелка

Филип Мисолич – Алехандро Давидович Фокина [14]

Александр Бублик [10] – Дженсон Бруксби

Камило Уго Карабелли – Мартон Фучович

Миомир Кецманович – Томас Мартин Этчеверри

Артур Фери [Q] – Флавио Коболли [20]

Фрэнсис Тиафо [29] – Джейсон Кублер [Q]

Патрик Кипсон [WC] – Франсиско Комесанья

Мариано Навоне – Хамад Меджедович

Маккензи Макдональд [LL] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Габриэль Диалло

Алексей Попырин – Александр Мюллер

Эмилио Нава – Клеман Жаке [WC]

Бенжамен Бонзи – Кэмерон Норри [26]

Франсиско Черундоло [18] – Чжан Чжичжэнь

Лиам Драксль [Q] – Дамир Джумхур

Александр Блокс [LL] – Жайме Фария [Q]

Маттео Арнальди – Андрей Рублев [13]

Даниил Медведев [11] – Йеспер де Йонг

Кантен Алиc – Алехандро Табило

Камиль Майхжак – Джейкоб Фирнли

Фабиан Марожан – Артур Риндеркнех [24]

Лернер Тьен [25] – Маркос Хирон

Элиас Имер [Q] – Александр Шевченко

Хуан Мануэль Черундоло – Джордан Томпсон [WC]

Нуну Боржеш – Феликс Оже-Альяссим [7]

Лоренцо Музетти [5] – Рафаэль Коллиньон

Лоренцо Сонего – Карлос Табернер

Григор Димитров – Томаш Махач

Синтаро Мотидзуки – Стефанос Циципас [31]

Иржи Легечка [17] – Алехандро Геа [Q]

Ласло Дьере – Стэн Вавринка [WC]

Вит Копржива – Ян-Леннард Штруфф

Валентен Ройе – Тэйлор Фритц [9]

Якуб Меншик [16] – Пабло Карреньо Буста

Рей Сакаоото [Q] – Рафаэль Ходар [Q]

Хуберт Хуркач – Зизу Бергс

Итан Куинн – Таллон Грикспор [23]

Брэндон Накашимa [27] – Ботик ван де Зандсхулп

Шан Цзюньчэн – Роберто Баутиста Агут

Теренс Атман – Франческо Маэстрелли [Q]

Педро Мартинес – Новак Джокович [4]

Бен Шелтон [8] – Уго Умбер

Дэйн Суини [Q] – Гаэль Монфис

Адриан Маннарино – Ринки Хидзиката [WC]

Мартин Дамм [Q] – Валентен Вашеро [30]

Денис Шаповалов [21] – Бу Юнчаокете [WC]

Даниэль Альтмайер – Марин Чилич

Хауме Муньяр – Далибор Сврчина

Маттиа Беллуччи – Каспер Рууд [12]

Карен Хачанов [15] – Алекс Микельсен

Кристофер О’Коннелл [WC] – Нишеш Басаваредди [Q]

Джованни Мпеши Перрикар – Себастьян Баэс

Кристиан Гарин – Лучано Дардери [22]

Жоао Фонсека [28] – Элиот Спиззирри

Лука Нарди – У Ибин [Q]

Джеймс Дакворт [WC] – Дино Призмич [LL]

Уго Гастон – Янник Синнер [2]