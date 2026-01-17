Australian Open 2026. Мужчины. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Sport.ua предлагает вниманию читателей все результаты матчей австралийского мейджора
С 18 января по 1 февраля на кортах Мельбурна состоится Открытый чемпионат Австралии 2025.
Уже в воскресенье стартуют матчи первого раунда. Общий призовой фонд турнира составляет 115,5 миллионов долларов США.
Действующим победителем Australian Open является второй номер рейтинга АТР Янник Синнер.
Australian Open 2026. 1/64 финала, 18–20 января
Карлос Алькарас [1] – Адам Уолтон
Янник Ханфманн – Закари Свайда [Q]
Майкл Чжен [Q] – Себастьян Корда
Тристан Скулкейт – Корентен Муте [32]
Томми Пол [19] – Александер Ковачевич
Тьяго Тиранте – Александер Вукич
Николай Будков Кьяер [Q] – Рейлли Опелка
Филип Мисолич – Алехандро Давидович Фокина [14]
Александр Бублик [10] – Дженсон Бруксби
Камило Уго Карабелли – Мартон Фучович
Миомир Кецманович – Томас Мартин Этчеверри
Артур Фери [Q] – Флавио Коболли [20]
Фрэнсис Тиафо [29] – Джейсон Кублер [Q]
Патрик Кипсон [WC] – Франсиско Комесанья
Мариано Навоне – Хамад Меджедович
Маккензи Макдональд [LL] – Алекс де Минаур [6]
Александр Зверев [3] – Габриэль Диалло
Алексей Попырин – Александр Мюллер
Эмилио Нава – Клеман Жаке [WC]
Бенжамен Бонзи – Кэмерон Норри [26]
Франсиско Черундоло [18] – Чжан Чжичжэнь
Лиам Драксль [Q] – Дамир Джумхур
Александр Блокс [LL] – Жайме Фария [Q]
Маттео Арнальди – Андрей Рублев [13]
Даниил Медведев [11] – Йеспер де Йонг
Кантен Алиc – Алехандро Табило
Камиль Майхжак – Джейкоб Фирнли
Фабиан Марожан – Артур Риндеркнех [24]
Лернер Тьен [25] – Маркос Хирон
Элиас Имер [Q] – Александр Шевченко
Хуан Мануэль Черундоло – Джордан Томпсон [WC]
Нуну Боржеш – Феликс Оже-Альяссим [7]
Лоренцо Музетти [5] – Рафаэль Коллиньон
Лоренцо Сонего – Карлос Табернер
Григор Димитров – Томаш Махач
Синтаро Мотидзуки – Стефанос Циципас [31]
Иржи Легечка [17] – Алехандро Геа [Q]
Ласло Дьере – Стэн Вавринка [WC]
Вит Копржива – Ян-Леннард Штруфф
Валентен Ройе – Тэйлор Фритц [9]
Якуб Меншик [16] – Пабло Карреньо Буста
Рей Сакаоото [Q] – Рафаэль Ходар [Q]
Хуберт Хуркач – Зизу Бергс
Итан Куинн – Таллон Грикспор [23]
Брэндон Накашимa [27] – Ботик ван де Зандсхулп
Шан Цзюньчэн – Роберто Баутиста Агут
Теренс Атман – Франческо Маэстрелли [Q]
Педро Мартинес – Новак Джокович [4]
Бен Шелтон [8] – Уго Умбер
Дэйн Суини [Q] – Гаэль Монфис
Адриан Маннарино – Ринки Хидзиката [WC]
Мартин Дамм [Q] – Валентен Вашеро [30]
Денис Шаповалов [21] – Бу Юнчаокете [WC]
Даниэль Альтмайер – Марин Чилич
Хауме Муньяр – Далибор Сврчина
Маттиа Беллуччи – Каспер Рууд [12]
Карен Хачанов [15] – Алекс Микельсен
Кристофер О’Коннелл [WC] – Нишеш Басаваредди [Q]
Джованни Мпеши Перрикар – Себастьян Баэс
Кристиан Гарин – Лучано Дардери [22]
Жоао Фонсека [28] – Элиот Спиззирри
Лука Нарди – У Ибин [Q]
Джеймс Дакворт [WC] – Дино Призмич [LL]
Уго Гастон – Янник Синнер [2]
