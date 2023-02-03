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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 13:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:10
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

03 февраля 2023, 13:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:10
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В понедельник, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем чемпионата Северной Македонии – «Шкендией» из Тетово.

Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Шкендия Динамо Киев - Шкендия Динамо Киев смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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