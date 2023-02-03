Товарищеские матчи
06.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 13:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:10
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Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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03 февраля 2023, 13:58 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:10
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В понедельник, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.
Киевляне встретятся с представителем чемпионата Северной Македонии – «Шкендией» из Тетово.
Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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