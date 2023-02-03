Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет очередной матч в рамках подготовки к возобновлению сезона на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Киевляне встретятся с представителем чемпионата Северной Македонии – «Шкендией» из Тетово.

Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex, где украинская команда проводит свои тренировки, и начнется в 16:00 по киевскому времени.