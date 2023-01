ВИДЕО. Капитан без повязки. Зинченко по-настоящему зарядил Троссарда

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров». Победный гол лондонцы забили на 90-й минуте поединка.

Все 90 минут в составе «Арсенала» на поле провел украинский футболист Александр Зинченко. После завершения матча болельщики назвали его игроком матча, а некоторые даже стали использовать фразу «Зинченко – капитан без повязки».

Эти слова появились не просто так. В сети всплыло видео, как украинец сказал пару эмоциональных слов Леандро Троссарду, который появился на поле на 81-й минуте игры, отметив свой дебют в футболке «Арсенала». Вскоре и сам капитан «канониров» Мартин Эдегор поддержал инициативу Александра и попросил фанатов громче поддержать Троссарда.

Zinchenko prepping Trossard and Odegaard clapping the announcement of Trossards name.



