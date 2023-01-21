ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал сестру легионера Днепра-1
Несрин Балули будет играть под номером 69
Французская футболистка алжирского происхождения Несрин Балули подписала контракт с итальянским «Миланом».
Несрин – сестра Фареса Балули, который является игроком украинского клуба «Металлист», но играет на правах аренды в «Днепре-1».
Однако сообщалось, что Фарес недоволен количеством игрового времени в «Днепре-1» (134 игровые минуты в текущем сезоне) и настроен покинуть клуб. Сообщалось, что Фарес может перебраться в «Кабили», если алжирский клуб выкупит контракт француза у «Металлиста».
19-летняя Несрин Балули подписала с «Миланом» соглашение на три года. В новой команде девушка будет играть под номером 69.
🗣️ Ready for a new challenge, Nesrine introduces herself #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/pm81568S4s— AC Milan (@acmilan) January 20, 2023
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