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Италия
21 января 2023, 20:28 | Обновлено 21 января 2023, 20:31
1779
2

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал сестру легионера Днепра-1

Несрин Балули будет играть под номером 69

21 января 2023, 20:28 | Обновлено 21 января 2023, 20:31
1779
2
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал сестру легионера Днепра-1
ФК Милан. Несрин Балули

Французская футболистка алжирского происхождения Несрин Балули подписала контракт с итальянским «Миланом».

Несрин – сестра Фареса Балули, который является игроком украинского клуба «Металлист», но играет на правах аренды в «Днепре-1».

Однако сообщалось, что Фарес недоволен количеством игрового времени в «Днепре-1» (134 игровые минуты в текущем сезоне) и настроен покинуть клуб. Сообщалось, что Фарес может перебраться в «Кабили», если алжирский клуб выкупит контракт француза у «Металлиста».

19-летняя Несрин Балули подписала с «Миланом» соглашение на три года. В новой команде девушка будет играть под номером 69.

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трансферы трансферы Серии A Фарес Балули Милан Днепр-1 Металлист Харьков
Источник ФК Милан
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justhateme
зовнішнє на Роналду схожа
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