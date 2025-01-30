Л. Киченок / Н. Киченок – Питер / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде парного разряда украинки сыграют против тандема Катаржина Питер (Польша) / Фанни Штолар (Венгрия). Поединок начнется последним, 5-м запуском на Match Court 1 после игры Потапова / Сизикова – Данилина / Хромачева. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Анастасии Потаповой и Яны Сизиковой, либо против Анны Данилины и Ирины Хромачевой.

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