«Он провел великолепную игру». Наставник Жироны оценили матч команды в ЛЧ
Каталонский клуб не смог пробиться в следующий раунд еврокубков
29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов испанская «Жирона» уступила английскому «Арсеналу» со счетом 1:2 и не смогла пробиться в следующий раунд.
Главный тренер каталонского клуба Мичел прокомментировал игру команды в этом турнире и поделился своими впечатлениями от результатов:
«Я очень рад за всех игроков. Они отдали все силы, проявив индивидуальность. Данджума провел великолепную игру. Мы продемонстрировали, что были лучше против сильных соперников. Мне очень повезло с футболистами и я очень горжусь ими.
Нам нужно сыграть 17 великолепных игр в Ла Лиге, чтобы снова получить возможность выступать в Европе. Это будет нелегко, но мы будем бороться до конца», – подытожил Мичел.
«Жирона» набрала три балла и завершила групповой этап Лиги чемпионов на 33-й позиции. В следующем матче подопечные Мичела сыграют против «Лас-Пальмаса» в чемпионате Испании.
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