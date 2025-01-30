«Он провел великолепную игру». Наставник Жироны оценили матч команды в ЛЧ

29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов испанская «Жирона» уступила английскому «Арсеналу» со счетом 1:2 и не смогла пробиться в следующий раунд.

Главный тренер каталонского клуба Мичел прокомментировал игру команды в этом турнире и поделился своими впечатлениями от результатов:

«Я очень рад за всех игроков. Они отдали все силы, проявив индивидуальность. Данджума провел великолепную игру. Мы продемонстрировали, что были лучше против сильных соперников. Мне очень повезло с футболистами и я очень горжусь ими.

Нам нужно сыграть 17 великолепных игр в Ла Лиге, чтобы снова получить возможность выступать в Европе. Это будет нелегко, но мы будем бороться до конца», – подытожил Мичел.

«Жирона» набрала три балла и завершила групповой этап Лиги чемпионов на 33-й позиции. В следующем матче подопечные Мичела сыграют против «Лас-Пальмаса» в чемпионате Испании.