Кто забил девять? Список бомбардиров Лиги чемпионов перед стартом плей-офф
Серу Гирасси и Роберт Левандовски лидируют в гонке лучших голеадоров главного еврокубка
29 января состоялись матчи последнего, 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 и были определены команды, которые вышли в плей-офф.
По итогам восьми поединков лидерами в списке лучших бомбардиров являются Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) и Роберт Левандоски (Барселона). Они забили по девять голов.
Топ-3 замыкает еще один представитель сине-гранатовых – Рафинья. На его счету восемь забитых мячей.
Четвертое место в списке голеадоров занимает звездный Винисиус Жуниор из мадридского Реала. Он поразил ворота соперников семь раз.
По шесть забитых мячей у шести футболистов: Джонатан Дэвид (Лилль), Антуан Гризманн (Атлетико), Виктор Дьекереш (Спортинг), Хулиан Альварес (Аргентина), Гарри Кейн (Бавария) и Флориан Вирц (Германия).
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2024/25 по итогам основного этапа
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