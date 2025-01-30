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  4. Кто забил девять? Список бомбардиров Лиги чемпионов перед стартом плей-офф
Лига чемпионов
30 января 2025, 10:25 |
1174
0

Кто забил девять? Список бомбардиров Лиги чемпионов перед стартом плей-офф

Серу Гирасси и Роберт Левандовски лидируют в гонке лучших голеадоров главного еврокубка

30 января 2025, 10:25 |
1174
0
Кто забил девять? Список бомбардиров Лиги чемпионов перед стартом плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

29 января состоялись матчи последнего, 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 и были определены команды, которые вышли в плей-офф.

По итогам восьми поединков лидерами в списке лучших бомбардиров являются Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд) и Роберт Левандоски (Барселона). Они забили по девять голов.

Топ-3 замыкает еще один представитель сине-гранатовых – Рафинья. На его счету восемь забитых мячей.

Четвертое место в списке голеадоров занимает звездный Винисиус Жуниор из мадридского Реала. Он поразил ворота соперников семь раз.

По шесть забитых мячей у шести футболистов: Джонатан Дэвид (Лилль), Антуан Гризманн (Атлетико), Виктор Дьекереш (Спортинг), Хулиан Альварес (Аргентина), Гарри Кейн (Бавария) и Флориан Вирц (Германия).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2024/25 по итогам основного этапа

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Серу Гирасси Роберт Левандовски Рафинья Диас Джонатан Дэвид Антуан Гризманн Виктор Дьекереш Хулиан Альварес Гарри Кейн Флориан Вирц лучший бомбардир бомбардиры Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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