В Алжире думают над подписанием экс-игрока Металлиста и Днепра-1

В подписании контракта с французским полузащитником Фаресом Балули заинтересован алжирский «Кабили». Сообщается, что клуб якобы уже провел предварительные переговоры с бывшим игроком харьковского «Металлиста» и «Днепра-1», цвета которого он защищал в первой части текущего сезона.

О сотрудничестве Балули и «Кабили» должны договориться в нынешнее зимнее трансферное окно.

27-летний Фарес Балули в сезоне-2022/2023 отыграл за «Днепр-1» 5 матчей, проведя на поле в общей сложности 47 минут.