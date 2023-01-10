В Алжире думают над подписанием экс-игрока Металлиста и Днепра-1
Поиском нового клуба занят Фарес Балули
В подписании контракта с французским полузащитником Фаресом Балули заинтересован алжирский «Кабили». Сообщается, что клуб якобы уже провел предварительные переговоры с бывшим игроком харьковского «Металлиста» и «Днепра-1», цвета которого он защищал в первой части текущего сезона.
О сотрудничестве Балули и «Кабили» должны договориться в нынешнее зимнее трансферное окно.
27-летний Фарес Балули в сезоне-2022/2023 отыграл за «Днепр-1» 5 матчей, проведя на поле в общей сложности 47 минут.
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