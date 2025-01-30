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  4. Карпаты подпишут очередного бразильца. Это талант из Палмейраса
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 09:50 |
220
0

Карпаты подпишут очередного бразильца. Это талант из Палмейраса

Луиз Яно перебирается в украинскую Премьер-лигу

30 января 2025, 09:50 |
220
0
Карпаты подпишут очередного бразильца. Это талант из Палмейраса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиз Яно

«Карпаты» согласовали вопрос перехода 19-летнего вингера молодежной команды «Палмейраса» Луиза Яно.

Сообщается, что с «зелено-белыми» футболист подпишет контракт на три сезона, а в ближайшие дни прибудет в стан «Карпат» для прохождения медицинского осмотра и подписания всех необходимых бумаг.

У Яно был контракт с «Палмейрасом» со сроком действия до конца февраля, потому бразильский клуб отпускает футболиста [очевидно, свободным агентом] и сохраняет за собой долю в 20% от его будущей перепродажи.

Луиз Яно является воспитанником академии «Палмейраса», но за первую команду клуба не сыграл ни одного официального поединка.

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Алексей Сливченко Источник: UOL Esporte
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