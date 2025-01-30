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  4. «Слюбик не сильнее игроков Динамо». Хацкевич – о трансферах клуба
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 09:39 |
218
1

«Слюбик не сильнее игроков Динамо». Хацкевич – о трансферах клуба

Бывший тренер киевского клуба оценил уровень футболистов

30 января 2025, 09:39 |
218
1
«Слюбик не сильнее игроков Динамо». Хацкевич – о трансферах клуба
ФК Рух. Богдан Слюбик

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о возможных трансферах клуба, а также оценил уровень игры Богдана Слюбика и Ильи Крупского:

«Что касается Слюбbка, то давайте не забывать, что он немало пропустил матчей в первой половине сезона из-за травмы. Это во-первых. А во-вторых, мне так кажется, что Богдан, если мы говорим о его нынешней форме, не сильнее ни одного из динамовцев, играющих на его позиции. Слюбик все же не классический центральный защитник, а действует на правом фланге.

Что касается Крупского, то опять же он играет на флангах, а у «Динамо» есть там футболисты. Да, Крупский хороший игрок, но молодой, а брать его на перспективу, чтобы он был условно вторым или третьим в ротации, а не основным исполнителем... Не знаю. «Динамо» нужен уже сформированный игрок, который будет играть стабильно сразу – сегодня, сейчас. Илье нужна постоянная игровая практика, чтобы он и дальше развивался, прогрессировал. Потенциал у него отличный», – считает Хацкевич.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» может перебраться в клуб Английской Премьер-лиги.

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Динамо Киев Александр Хацкевич Богдан Слюбик Илья Крупский трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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