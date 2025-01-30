«Мы создали себе проблемы». Защитник Боруссии Д – о матче с Шахтером

Защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек поделился эмоциями после победной игры против донецкого «Шахтера» в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов (3:1).

«К сожалению, мы создали себе некоторые проблемы во втором тайме, но благодаря гению Рами Бенсебаини и Джованни Рейны дело было сделано.

Мы почти ничего не пропускали в обороне. Мы принимали дуэли. К сожалению, для топ-8 ЛЧ этого не хватило», – сказал Шлоттербек.

Ранее свое мнение по поводу игры высказал главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.