«Мы создали себе проблемы». Защитник Боруссии Д – о матче с Шахтером
Нико Шлоттербек рассказал, что не удалось сделать его команде
Защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек поделился эмоциями после победной игры против донецкого «Шахтера» в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов (3:1).
«К сожалению, мы создали себе некоторые проблемы во втором тайме, но благодаря гению Рами Бенсебаини и Джованни Рейны дело было сделано.
Мы почти ничего не пропускали в обороне. Мы принимали дуэли. К сожалению, для топ-8 ЛЧ этого не хватило», – сказал Шлоттербек.
Ранее свое мнение по поводу игры высказал главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.
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