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Лига чемпионов
30 января 2025, 10:21 |
341
0

«Мы создали себе проблемы». Защитник Боруссии Д – о матче с Шахтером

Нико Шлоттербек рассказал, что не удалось сделать его команде

30 января 2025, 10:21 |
341
0
«Мы создали себе проблемы». Защитник Боруссии Д – о матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек поделился эмоциями после победной игры против донецкого «Шахтера» в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов (3:1).

«К сожалению, мы создали себе некоторые проблемы во втором тайме, но благодаря гению Рами Бенсебаини и Джованни Рейны дело было сделано.

Мы почти ничего не пропускали в обороне. Мы принимали дуэли. К сожалению, для топ-8 ЛЧ этого не хватило», – сказал Шлоттербек.

Ранее свое мнение по поводу игры высказал главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.

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Нико Шлоттербек Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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