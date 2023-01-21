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Англия
21 января 2023, 19:56 | Обновлено 21 января 2023, 19:58
936
0

Звезда молодежной команды Брентфорда. Ярмолюк снова отличился в Англии

Украинец забил сверстникам из «Хаддерсфилда»

21 января 2023, 19:56 | Обновлено 21 января 2023, 19:58
936
0
Звезда молодежной команды Брентфорда. Ярмолюк снова отличился в Англии
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который играет за молодежную команду клуба, забил в третьем матче подряд.

Егор забил в товарищеской игре с «Хаддерсфилдом» U-21. Отметим, что в итоге команда украинца проиграла со счетом 2:3.

К слову, Ярмолюк в последних двух матчах «Брентфорда» U-21 также отличился по одному голу. Он забил в поединке против «Астон-Виллы» U-21 и в игре со сверстниками из «Монако».

За основную команду «Брентфорда» Ярмолюк дебютировал в Кубке английской лиги, сыграв 18 минут. Однако в АПЛ Егор пока что не появлялся.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Хаддерсфилд товарищеские матчи
Источник ФК Брентфорд
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