Звезда молодежной команды Брентфорда. Ярмолюк снова отличился в Англии

Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который играет за молодежную команду клуба, забил в третьем матче подряд.

Егор забил в товарищеской игре с «Хаддерсфилдом» U-21. Отметим, что в итоге команда украинца проиграла со счетом 2:3.

К слову, Ярмолюк в последних двух матчах «Брентфорда» U-21 также отличился по одному голу. Он забил в поединке против «Астон-Виллы» U-21 и в игре со сверстниками из «Монако».

За основную команду «Брентфорда» Ярмолюк дебютировал в Кубке английской лиги, сыграв 18 минут. Однако в АПЛ Егор пока что не появлялся.

⏱️ FULL-TIME: #BrentfordB 2 Huddersfield 3



Huddersfield win it late on here at St George’s Park. The Brentford goals came courtesy of an own goal as well as a strike from Yehor Yarmoliuk, who netted his third goal in three games #BrentfordFC pic.twitter.com/qNg4jdrRVc