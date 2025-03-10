Металлист 1925 – Виктория – 3:1. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» и «Виктория» готовятся ко второй части сезона. Команды провели спарринг в Винниках.

«Металлист 1925» и «Виктория» играют в Первой лиге. Во второй части сезона «Металлист 1925» будет бороться за повышение в классе. «Виктория» будет играть в группе «Выбывание».

«Металлист 1925» еще в первом тайме обеспечил себе преимущество в три мяча. «Виктория» в самом конце матча забила гол престижа.

10 марта. Контрольный матч. Винники

«Металлист 1925» – «Виктория» – 3:1

Голы: Мба 15, Юрченко 38, Салюк 41 – Паламар 89

«Металлист 1925» (1 тайм): Мозиль, Капинус, Имереков (к), Салюк, Черноморец, Литвиненко, Ари Моура, Юрченко, Чурко, Рашица, Мба

«Металлист 1925» (2 тайм): Проценко, Гусев, Снурницын, Сабиев, Кравец, Мафвента, Рашица (Смитюх 61), Педро Артур, Панченко, Стень, Борячук

Запас: Нагнойный, Гаджиев, Бугай

Предупреждения: Сабиев 69, Педро Артур 73 – Чеглов 55, Паламар, 73.

Видео голов и обзор матча