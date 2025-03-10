Металлист 1925 – Виктория – 3:1. Видео голов и обзор матча
Команды Первой лиги провели контрольный матч
«Металлист 1925» и «Виктория» готовятся ко второй части сезона. Команды провели спарринг в Винниках.
«Металлист 1925» и «Виктория» играют в Первой лиге. Во второй части сезона «Металлист 1925» будет бороться за повышение в классе. «Виктория» будет играть в группе «Выбывание».
«Металлист 1925» еще в первом тайме обеспечил себе преимущество в три мяча. «Виктория» в самом конце матча забила гол престижа.
10 марта. Контрольный матч. Винники
«Металлист 1925» – «Виктория» – 3:1
Голы: Мба 15, Юрченко 38, Салюк 41 – Паламар 89
«Металлист 1925» (1 тайм): Мозиль, Капинус, Имереков (к), Салюк, Черноморец, Литвиненко, Ари Моура, Юрченко, Чурко, Рашица, Мба
«Металлист 1925» (2 тайм): Проценко, Гусев, Снурницын, Сабиев, Кравец, Мафвента, Рашица (Смитюх 61), Педро Артур, Панченко, Стень, Борячук
Запас: Нагнойный, Гаджиев, Бугай
Предупреждения: Сабиев 69, Педро Артур 73 – Чеглов 55, Паламар, 73.
Видео голов и обзор матча
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