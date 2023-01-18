Скоро дебют в АПЛ? Ярмолюк феерит за молодежную команду Брентфорда

Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который играет за молодежную команду клуба, забил во втором матче подряд.

Украинец отличился в товарищеском матче против сверстников из «Монако». Ярмолюк забил третий гол в этом поединке, а сама игра завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба. Егор перехватил мяч в центре поля, прошел к воротам соперника и точно пробил.

Отметим, что в предыдущем матче молодежки «Брентфорда» против «Астон Виллы» Егор также забил гол.

За основную команду «Брентфорда» Ярмолюк дебютировал в Кубке английской лиги, сыграв 18 минут. Однако в АПЛ Егор пока что не появлялся.