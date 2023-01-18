Скоро дебют в АПЛ? Ярмолюк феерит за молодежную команду Брентфорда
Украинец забил во втором матче подряд
Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который играет за молодежную команду клуба, забил во втором матче подряд.
Украинец отличился в товарищеском матче против сверстников из «Монако». Ярмолюк забил третий гол в этом поединке, а сама игра завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба. Егор перехватил мяч в центре поля, прошел к воротам соперника и точно пробил.
Отметим, что в предыдущем матче молодежки «Брентфорда» против «Астон Виллы» Егор также забил гол.
За основную команду «Брентфорда» Ярмолюк дебютировал в Кубке английской лиги, сыграв 18 минут. Однако в АПЛ Егор пока что не появлялся.
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