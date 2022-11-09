Есть дебют! Егор Ярмолюк сыграл за Брентфорд в официальном матче

Украинский хавбек Егор Ярмолюк, который летом перебрался в «Брентфорд» из «Днепра-1», дебютировал в первой команде в официальном матче.

Егор вышел на замену на 72-й минуте встречи Кубка английской лиги против «Джиллингема».

Команда украинца уступила в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Ярмолюк, начинавший сезон в составе «Брентфорда» B, несколько последних матчей находится в заявке на игры АПЛ, но дебют в чемпионате пока не состоялся.