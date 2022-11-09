Кубок английской лиги
08.11.2022, FT 1 : 1
5 : 6 Серия пенальти
Англия09 ноября 2022, 00:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 00:34
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Есть дебют! Егор Ярмолюк сыграл за Брентфорд в официальном матче
Ещё не АПЛ, но уже близко
09 ноября 2022, 00:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 00:34
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Украинский хавбек Егор Ярмолюк, который летом перебрался в «Брентфорд» из «Днепра-1», дебютировал в первой команде в официальном матче.
Егор вышел на замену на 72-й минуте встречи Кубка английской лиги против «Джиллингема».
Команда украинца уступила в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).
Ярмолюк, начинавший сезон в составе «Брентфорда» B, несколько последних матчей находится в заявке на игры АПЛ, но дебют в чемпионате пока не состоялся.
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