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Англия
09 ноября 2022, 00:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 00:34
481
0

Есть дебют! Егор Ярмолюк сыграл за Брентфорд в официальном матче

Ещё не АПЛ, но уже близко

09 ноября 2022, 00:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 00:34
481
0
Есть дебют! Егор Ярмолюк сыграл за Брентфорд в официальном матче
ФК Брентфорд

Украинский хавбек Егор Ярмолюк, который летом перебрался в «Брентфорд» из «Днепра-1», дебютировал в первой команде в официальном матче.

Егор вышел на замену на 72-й минуте встречи Кубка английской лиги против «Джиллингема».

Команда украинца уступила в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Ярмолюк, начинавший сезон в составе «Брентфорда» B, несколько последних матчей находится в заявке на игры АПЛ, но дебют в чемпионате пока не состоялся.

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Брентфорд Егор Ярмолюк Джиллингем Кубок английской лиги по футболу дебют
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Источник Sport.ua
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