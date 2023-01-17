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  4. ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Англия
17 января 2023, 18:52 |
2454
0

ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма

Украинец отличился за молодежную команду английского клуба

17 января 2023, 18:52 |
2454
0
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Instagram. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек Егор Ярмолюк забил гол за молодежный состав «Брентфорда» U-21.

В матче против «Астон Виллы» U-21 18-летний украинский футболист отличился на 32-й минуте, сделав счет 2:0. В результате «Брентфорд» U-21 обыграл «Астон Виллу» U-21 со счетом 3:2 и лидирует в группе D молодежного Кубка Премьер-лиги.

Отметим, что за молодежную команду «Брентфорда» играет также сын легенды английского футбола Дэвида Бекхэм – Ромео Бекхэм. Он начал этот поединок на скамейке запасных.

Ранее Ярмолюк дебютировал за главную команду «Брентфорда», сыграв 18 минут в поединке Кубка английской лиги.

ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма

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Источник Sport.ua
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