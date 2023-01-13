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Англия
13 января 2023, 23:23 | Обновлено 13 января 2023, 23:59
352
0

Ярмолюк забил гол за молодежку Брентфорда U-21 в ворота Астон Виллы U-21

Ранее Ярмолюк дебютировал за главную команду «Брентфорда» в Кубке лиги

13 января 2023, 23:23 | Обновлено 13 января 2023, 23:59
352
0
Ярмолюк забил гол за молодежку Брентфорда U-21 в ворота Астон Виллы U-21
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек Егор Ярмолюк забил гол за молодежный состав «Брентфорда» U-21.

В матче против «Астон Виллы» U-21 18-летний украинский футболист отличился на 32-й минуте, сделав счет 2:0.

В результате «Брентфорд» U-21 обыграл «Астон Виллу» U-21 со счетом 3:2 и лидирует в группе D молодежного Кубка Премьер-лиги.

Ранее Ярмолюк дебютировал за главную команду «Брентфорда», сыграв 18 минут в поединке Кубка английской лиги.

Турнирная таблица

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Егор Ярмолюк Брентфорд Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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