Ярмолюк забил гол за молодежку Брентфорда U-21 в ворота Астон Виллы U-21

Украинский хавбек Егор Ярмолюк забил гол за молодежный состав «Брентфорда» U-21.

В матче против «Астон Виллы» U-21 18-летний украинский футболист отличился на 32-й минуте, сделав счет 2:0.

В результате «Брентфорд» U-21 обыграл «Астон Виллу» U-21 со счетом 3:2 и лидирует в группе D молодежного Кубка Премьер-лиги.

Ранее Ярмолюк дебютировал за главную команду «Брентфорда», сыграв 18 минут в поединке Кубка английской лиги.

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