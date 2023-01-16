ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
И это на 11-й месяц войны...
В понедельник, 16 января, состоялся матч 1/64 финала Australian Open 2023 между украинской теннисисткой Катериной Байндл и представительницей рф Камиллой Рахимовой. Поединок завершился в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу украинки.
Во время матча болельщики Рахимовой решили, что в праве продемонстрировать флаг россии. И это на 11-й месяц войны, которую развязала рф против Украины! Но самое интересное то, что организаторы турнира посчитали это нормой и никак не стали мешать рашистам.
Естественно, представители тенниса в Украине не могли не отреагировать на такой инцидент. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко написал пост в своем Twitter:
«Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Катерины Байндл сегодня на Открытом чемпионате Австралии. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику «нейтрального флага».
Свой короткий комментарий оставила и вторая ракетка Украины Марта Костюк:
«Нет слов..просто 🤯🤯🤯».
Пока что никак официальных заявлений от организаторов австралийского мейджора не было.
I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023
No words.. just 🤯🤯🤯 https://t.co/0LjiA6Bx16— Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) January 16, 2023
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