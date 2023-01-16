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  4. ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
Australian Open
16 января 2023, 17:45 |
2064
0

ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк

И это на 11-й месяц войны...

16 января 2023, 17:45 |
2064
0
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
Twitter

В понедельник, 16 января, состоялся матч 1/64 финала Australian Open 2023 между украинской теннисисткой Катериной Байндл и представительницей рф Камиллой Рахимовой. Поединок завершился в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу украинки.

Во время матча болельщики Рахимовой решили, что в праве продемонстрировать флаг россии. И это на 11-й месяц войны, которую развязала рф против Украины! Но самое интересное то, что организаторы турнира посчитали это нормой и никак не стали мешать рашистам.

Естественно, представители тенниса в Украине не могли не отреагировать на такой инцидент. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко написал пост в своем Twitter:

«Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Катерины Байндл сегодня на Открытом чемпионате Австралии. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику «нейтрального флага».

Свой короткий комментарий оставила и вторая ракетка Украины Марта Костюк:

«Нет слов..просто 🤯🤯🤯».

Пока что никак официальных заявлений от организаторов австралийского мейджора не было.

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фото Марта Костюк Василий Мирошниченко Australian Open 2023 российско-украинская война Катерина Байндл (Козлова) Камилла Рахимова
Источник Twitter
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