ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк

В понедельник, 16 января, состоялся матч 1/64 финала Australian Open 2023 между украинской теннисисткой Катериной Байндл и представительницей рф Камиллой Рахимовой. Поединок завершился в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу украинки.

Во время матча болельщики Рахимовой решили, что в праве продемонстрировать флаг россии. И это на 11-й месяц войны, которую развязала рф против Украины! Но самое интересное то, что организаторы турнира посчитали это нормой и никак не стали мешать рашистам.

Естественно, представители тенниса в Украине не могли не отреагировать на такой инцидент. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко написал пост в своем Twitter:

«Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Катерины Байндл сегодня на Открытом чемпионате Австралии. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику «нейтрального флага».

Свой короткий комментарий оставила и вторая ракетка Украины Марта Костюк:

«Нет слов..просто 🤯🤯🤯».

Пока что никак официальных заявлений от организаторов австралийского мейджора не было.

