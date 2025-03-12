Усик назвал победителя Лиги чемпионов 2024/25
Украинский боксер считает победителем мадридский «Реал»
Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик спрогнозировал победителя футбольной Лиги чемпионов 2024/25.
Александра считает, что в финал выйдет «Реал» и «Бенфика». Победителем турнира Усик выбрал «галактиокс». Прогноз Александр делал еще до ответного матча «Барселона» – «Бенфика», в котором каталонцы выбили португальцев из турнира, победив по сумме обоих матчей 4:1.
Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.
@oleksandr.usyk
What is you predict ?🤔⚽️#усик #usyk #oleksandrusyk #ucl #championsleague♬ оригінальний звук - Oleksandr Usyk
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