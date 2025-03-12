Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик спрогнозировал победителя футбольной Лиги чемпионов 2024/25.

Александра считает, что в финал выйдет «Реал» и «Бенфика». Победителем турнира Усик выбрал «галактиокс». Прогноз Александр делал еще до ответного матча «Барселона» – «Бенфика», в котором каталонцы выбили португальцев из турнира, победив по сумме обоих матчей 4:1.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.