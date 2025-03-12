Аль-Хиляль отомстил Пахтакору и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

Вечером 11 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль отыгрался за сенсационное поражение в Узбекистане от команды Пахтакор (0:1).

Хозяева поля забили 4 безответных гола (4:0) и вышли в четвертьфинал.

Саудовский Аль-Ахли также решил задачу выхода в четвертьфинал, благодаря дублю Рияда Мареза второй обыграв катарский Аль-Райан (3:1, 2:0).

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи, 11 марта

Йокогама Маринос (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Тоно, 2, Андерсон Лопес, 29, 56, Ян, 44 – Леонардо, 35

Джохор ДТ (Малайзия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Муэанта, 58

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пахтакор (Узбекистан) – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Аль-Ями, 31, Малком, 42, Салим Аль-Давсари, 51, Нассер Аль-Давсари, 90+2

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Райян (Катар) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Рияд Марез, 77, 83

Все пары 1/8 финала

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