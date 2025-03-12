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Саудовская Аравия
12 марта 2025, 01:57 | Обновлено 12 марта 2025, 02:05
88
0

Аль-Хиляль отомстил Пахтакору и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

Саудовский Аль-Ахли также решил задачу выхода в четвертьфинал

12 марта 2025, 01:57 | Обновлено 12 марта 2025, 02:05
88
0
Аль-Хиляль отомстил Пахтакору и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль отыгрался за сенсационное поражение в Узбекистане от команды Пахтакор (0:1).

Хозяева поля забили 4 безответных гола (4:0) и вышли в четвертьфинал.

Саудовский Аль-Ахли также решил задачу выхода в четвертьфинал, благодаря дублю Рияда Мареза второй обыграв катарский Аль-Райан (3:1, 2:0).

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи, 11 марта

Йокогама Маринос (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Тоно, 2, Андерсон Лопес, 29, 56, Ян, 44 – Леонардо, 35

Джохор ДТ (Малайзия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Муэанта, 58

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пахтакор (Узбекистан) – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Аль-Ями, 31, Малком, 42, Салим Аль-Давсари, 51, Нассер Аль-Давсари, 90+2

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Райян (Катар) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Рияд Марез, 77, 83

Все пары 1/8 финала

Сетка плей-офф

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Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Пахтакор Аль-Райян Аль-Садд Йокогама Маринос Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Васл Шанхай Шеньхуа Эстегляль Шанхай Порт (СИПГ) Бурирам Юнайтед Кванджу Виссел Кобе Кавасаки Фронтале Аль-Ахли Джидда Джохор Дарул Тазим Малком Салим Аль-Давсари Рияд Марез
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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