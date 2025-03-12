Легендарный тренер: «Гвардиола навредил. Знаете, какой у него минус?»

Титулованный итальянский тренер Фабио Капелло критически отозвался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

«Я ценю Гвардиолу как тренера. Он принес в футбол много замечательных вещей. Но знаете, какой у него минус? Он много выдумывает и говорит, что побеждают не игроки, а он. Пеп очень высокомерен, это ему стоило нескольких побед в Лиге чемпионов. Гвардиола навредил футболу, хотя это конечно не его вина», – сказал Капелло.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.