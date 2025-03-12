Полузащитник Вереса о победе над Полесьем: «Мы поймали кураж»

В поединке 21 тура УПЛ «Верес» – «Полесье» полузащитник хозяев поля Виталий Дахновский внес весомый вклад в разгромную победу своей команды со счетом 5:1, записав в свой актив гол и результативную передачу.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua один из лидеров «Вереса» рассказал, что помогло хозяевам сокрушить соперника:

– Считаю, что переломным в этом противостоянии был наш второй гол, забитый перед перерывом. Оказавшись снова в роли догоняющих гости вынуждены были идти вперед большими силами, раскрывались и в их владениях появлялись свободные зоны. В частности, я воспользовался этим, когда забивал третий гол.

– Видимо, после этого футболисты «Вереса» уже поверили, что возьмут верх?

– Нет, «полещуки» еще делали попытки уменьшить отставание в счете и только, когда мяч в четвертый раз оказался в их воротах, то смирились, а мы наоборот поймали кураж.

– Можно сказать, что это был лучший матч «Вереса» в текущем сезоне?

– Я бы не был таким категоричным. Мне больше запомнилась победа над «Рухом». А дальше уже можно выделить этот поединок.

– Что помогло «Вересу» победить в таком убедительном стиле?

– Мы очень хорошо на теоретических занятиях изучили сильные и слабые места «Полесья». Сыграли в свою игру. О наших домашних заготовках, благодаря которым находили кратчайшие пути к воротам гостей, говорить не буду. Нам еще с «Полесьем» в начале апреля выяснять отношения в четвертьфинале Кубка Украины...

Скажу лишь, что возможно уровень подготовки соперника несколько и выше, но у нас было больше желания победить. В конце концов, еще был бенефис нашего капитана Руслана Степанюка. Убежден, что это был его лучший матч после возвращения в «Верес». Сначала Руслан оформил «дубль», именно с его передачи я отличился, принимал он активное участие в комбинации, которую завершил точным ударом Николай Гайдучик. В составе «Полесья» такого лидера не было.

Сейчас в активе «Вереса» 28 очков и он занимает восьмое место в УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Имад Ашур прокомментировал матч с «Вересом».