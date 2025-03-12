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  4. Лунин может сыграть против Атлетико в Лиге чемпионов. Но есть нюанс
Лига чемпионов
12 марта 2025, 03:29 |
119
0

Лунин может сыграть против Атлетико в Лиге чемпионов. Но есть нюанс

Анчелотти может решиться выпустить украинца в серии пенальти, если до этого дойдет

12 марта 2025, 03:29 |
119
0
Лунин может сыграть против Атлетико в Лиге чемпионов. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

Ожидается, что в стартовом составе сыграет бельгиец Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе. Однако журналист Иньяки Ангуло предполагает, что Лунин может сыграть в этом матче. Анчелотти может рискнуть выпустить Андрея в серии пенальти, если до этого дойдет дело.

Дело в том, что Лунин куда успешнее играет в серии пенальти, чем Куртуа. Куртуа отразил 12 из 71 пенальти (16,9%) за карьеру, тогда как Андрей Лунин отразил 8 из 25 (32%).

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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