Лунин может сыграть против Атлетико в Лиге чемпионов. Но есть нюанс
Анчелотти может решиться выпустить украинца в серии пенальти, если до этого дойдет
12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.
Ожидается, что в стартовом составе сыграет бельгиец Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе. Однако журналист Иньяки Ангуло предполагает, что Лунин может сыграть в этом матче. Анчелотти может рискнуть выпустить Андрея в серии пенальти, если до этого дойдет дело.
Дело в том, что Лунин куда успешнее играет в серии пенальти, чем Куртуа. Куртуа отразил 12 из 71 пенальти (16,9%) за карьеру, тогда как Андрей Лунин отразил 8 из 25 (32%).
В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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