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  4. Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Australian Open
16 января 2023, 09:38 | Обновлено 16 января 2023, 10:22
1646
3

Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open

Катерина впервые в карьере выиграла матч в основе австралийского мейджора

16 января 2023, 09:38 | Обновлено 16 января 2023, 10:22
1646
3
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка переиграла Камиллу Рахимову (№110 WTA).

Australian Open. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Камилла Рахимова – 7:5, 6:7(8), 6:1

Отметим, что в третьей партии Рахимова брала медицинский тайм-аут, но изменить ход матча не смогла.

Это была вторая встреча теннисисток, Байндл сравняла счет. Для Кати это была первая в карьере победа в основе австралийского мейджора. Ранее она проиграла четыре таких матча. В основных сетках турниров Grand Slam украинка не побеждала только на Уимблдоне.

Во втором круге Катерина сыграет с Кэти Макнелли (№94 WTA). За свою карьеру Байндл провела четыре матча второго раунда на мейджорах и все их проиграла.

Ранее во второй круг вышли Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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Катерина Байндл (Козлова) Камилла Рахимова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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sirjoga
Шкода, що в третьому сеті не повісила бублика кріпосній.
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Володимир Коваленко
Ура красуньці
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