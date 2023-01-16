Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка переиграла Камиллу Рахимову (№110 WTA).

Australian Open. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Камилла Рахимова – 7:5, 6:7(8), 6:1

Отметим, что в третьей партии Рахимова брала медицинский тайм-аут, но изменить ход матча не смогла.

Это была вторая встреча теннисисток, Байндл сравняла счет. Для Кати это была первая в карьере победа в основе австралийского мейджора. Ранее она проиграла четыре таких матча. В основных сетках турниров Grand Slam украинка не побеждала только на Уимблдоне.

Во втором круге Катерина сыграет с Кэти Макнелли (№94 WTA). За свою карьеру Байндл провела четыре матча второго раунда на мейджорах и все их проиграла.

Ранее во второй круг вышли Ангелина Калинина и Марта Костюк.