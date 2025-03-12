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12 марта 2025, 03:10 |
144
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Принято решение по скандальному бою Дэвис – Роуч

Признали ошибку судьи, но результат боя не изменят

12 марта 2025, 03:10 |
144
0
Принято решение по скандальному бою Дэвис – Роуч
Getty Images/Global Images Украина. Джервонта Дэвис - Ламонт Роуч

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение о титульном бое между американцами Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

NYSAC признала ошибку рефери боя, который не засчитал нокдаун Дэвису в девятом раунде. Однако результат боя остался неизменным – ничья дальше остается в силе.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

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Джервонта Дэвис Ламонт Роуч
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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