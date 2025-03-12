Другие новости12 марта 2025, 03:10 |
144
0
Принято решение по скандальному бою Дэвис – Роуч
Признали ошибку судьи, но результат боя не изменят
12 марта 2025, 03:10 |
144
0
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение о титульном бое между американцами Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.
NYSAC признала ошибку рефери боя, который не засчитал нокдаун Дэвису в девятом раунде. Однако результат боя остался неизменным – ничья дальше остается в силе.
В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 марта 2025, 07:44 5
Ивана Шария за это «осудили» в гостиничном буфете
Теннис | 11 марта 2025, 22:08 4
Ига разгромила Каролину в 4-м раунде тысячника в США
Футбол | 12.03.2025, 04:15
Теннис | 11.03.2025, 11:49
Бокс | 11.03.2025, 08:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.03.2025, 01:18 7
10.03.2025, 11:25
11.03.2025, 01:02
11.03.2025, 17:56 17
11.03.2025, 07:48 12
10.03.2025, 04:02
10.03.2025, 09:20 6
10.03.2025, 12:19