Принято решение по скандальному бою Дэвис – Роуч

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение о титульном бое между американцами Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

NYSAC признала ошибку рефери боя, который не засчитал нокдаун Дэвису в девятом раунде. Однако результат боя остался неизменным – ничья дальше остается в силе.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.