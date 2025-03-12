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  4. «На кадрах это видно». Известный экс-судья объяснил удаление Забарного
Англия
12 марта 2025, 02:33 |
96
0

«На кадрах это видно». Известный экс-судья объяснил удаление Забарного

Ховард Уэбб прокомментировал скандальный эпизод

12 марта 2025, 02:33 |
96
0
«На кадрах это видно». Известный экс-судья объяснил удаление Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший судья Ховард Уэбб прокомментировал эпизод с удалением украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«На кадрах видно, как шипы полностью входят в часть ноги выше лодыжки на голени, с определенной скоростью и интенсивностью. Бесспорно, это была искренняя попытка чисто отобрать мяч. Но я думаю, что Забарный неправильно выполнил свои действия – он коснулся мяча, а затем с какой-то силой нанес удар в часть ноги выше лодыжки, в результате чего лодыжка подогнулась.

Когда видишь подобное действие, как шипы полностью входят в часть ноги, вызывая сгибание лодыжки... VAR смотрит на это на полной скорости, чтобы не было искажений, похожих на замедленное движение. Они увидели скорость, интенсивность, силу и угрозу безопасности игрока. А мы должны заботиться о безопасности игроков. Мы считаем, что это правильное вмешательство во время серьезного фола», – цитирует Уэбба официальный сайт АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Андони Ираола объяснил, как дисквалификация Забарного повлияла на «Борнмут».

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Ховард Уэбб Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Борнмут Вулверхэмптон удаление (красная карточка)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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