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WTA
12 марта 2025, 02:39 | Обновлено 12 марта 2025, 02:49
186
0

Матч Свитолиной против Пегулы в Индиан-Уэллс прерван в 3-м сете из-за дождя

На момент остановки соперницы взяли по одной партии, и Элина сделала брейк

12 марта 2025, 02:39 | Обновлено 12 марта 2025, 02:49
186
0
Матч Свитолиной против Пегулы в Индиан-Уэллс прерван в 3-м сете из-за дождя
WTA

В ночь с 11 на 12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) играет матч на хардовом турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/8 финала украинка встречается с 4-й ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Это восьмая встреча соперниц, общий счет – 5:2 в пользу Пегулы.

Теннисистки взяли по одной партии, и матч был остановлен в начале 3-го сета из-за дождя.

Свитолина проиграла первую партию (5:7), взяла вторую (6:1) и ведет с брейком на старте 3-го сета (1:0).

Игровая сессия длилась 1 час 36 минут. Соперницы ожидают улучшения погодных условий.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США). 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [4] – 5:7, 6:1, 1:0, матч прерван

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Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс Джессика Пегула прерванные матчи погода (дождь, снег, ветер, туман)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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