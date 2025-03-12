У него есть опасения. Вратарь Реала обратился к Анчелотти перед матчем ЛЧ
«Реал» сыграет против «Атлетико» 12 марта
12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.
Бельгиец Тибо Куртуа готовится выйти в старте «Реала» на этот матч. Тибо поделился своими опасениями с Карло Анчелотти перед началом этого поединка.
«Главное, чтобы они [болельщики Атлетико] в меня ничего не бросали... Я буду игнорировать любые оскорбления с трибун», – сказал Тибо.
Куртуа вспомнил последнее мадридское дерби, которое состоялось на поле «Атлетико». Тогда фанаты «матрасников» начали бросать в Куртуа различные предметы с трибун.
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