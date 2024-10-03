Известно, получит ли Куртуа дисквалификацию за скандал в матче с Атлетико
Бельгиец продолжает восстанавливаться от травмы
29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:1.
На 69-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали бросать предметы на поле. Фанаты «Атлетико» бросали в голкипера Тибо Куртуа зажигалки, монеты и мелкие предметы.
«Атлетико» обвинил голкипера в провокации собственных болельщиков, сообщалось, что его могут дисквалифицировать на 12 матчей. Однако комитет по вопросам соревнований испанской федерации футбола отклонил обвинения «Атлетико». Куртуа не будет наказан, а «Атлетико» будет вынужден заплатить штраф в размере 45 тысяч евро и закрыть одну из трибун своего стадиона на три матча.
Куртуа сейчас восстанавливается от травмы, он пропустит следующий матч Ла Лиги против «Вильярреала». Играть будет Андрей Лунин.
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