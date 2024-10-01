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  4. Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Испания
01 октября 2024, 12:30 |
3325
4

Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?

Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков

01 октября 2024, 12:30 |
3325
4
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:1.

На 69-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали бросать предметы на поле. Фанаты «Атлетико» бросали в голкипера Тибо Куртуа зажигалки, монеты и мелкие предметы.

Испанское издание Marca предполагает, что Куртуа может быть наказан за провокацию болельщиков, что и привело к инциденту с остановкой матча. Если вина бельгийца будет доказана, то ему светит дисквалификация на 12 матчей Ла Лиги.

Куртуа пропустит следующей два матча «Реала» из-за травмы. В основе «Реала» будет играть украинский вратарь Андрей Лунин.

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Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 4
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Saar
Бидло атлетіко-мадридське тупориле кидало на поле все , що можна, а винен-Куртуа!????
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+3
potemkin78
я смотрю Куртуа делает всё чтоб Лунин заиграл и его наконец-то продали за большие деньги
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+1
GloryUkraine
Скоріше за все Куртуа почав відповідати фанам Атлетико образами на образи і тим самим спровокував ще більше агресії з їхного боку. 
Можуть і вліпити йому покарання.
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0
MrStepanovM .
ні хуа сє...а є відео як він провокує?
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0
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