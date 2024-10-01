Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?

29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:1.

На 69-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали бросать предметы на поле. Фанаты «Атлетико» бросали в голкипера Тибо Куртуа зажигалки, монеты и мелкие предметы.

Испанское издание Marca предполагает, что Куртуа может быть наказан за провокацию болельщиков, что и привело к инциденту с остановкой матча. Если вина бельгийца будет доказана, то ему светит дисквалификация на 12 матчей Ла Лиги.

Куртуа пропустит следующей два матча «Реала» из-за травмы. В основе «Реала» будет играть украинский вратарь Андрей Лунин.