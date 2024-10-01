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  4. Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Испания
01 октября 2024, 00:15 |
958
2

Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова

Украинский вратарь готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25

01 октября 2024, 00:15 |
958
2
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25 за мадридский клуб.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в последнем матче «сливочных» против «Атлетико» (1:1) и пропустит ближайшие два поединка. Таким образом Лунин сыграет 2 октября в ЛЧ против «Лилля» и 5 октября в Ла Лиге против «Вильярреала». С украинцем уже провел разговор главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и сказал, чтобы Андрей готовился к возвращению в основной состав.

«Ты должен знать, что мы сейчас тебе полностью доверяем», – сказал Анчелотти украинцу.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Вильярреал Лилль травма Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Harun Bakircioğlu
О, погнали невыдуманные истории из ресурса для аутистов
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але тільки зараз. відновиться Куртуа - сядеш назад на лавку
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