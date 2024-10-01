Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25 за мадридский клуб.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в последнем матче «сливочных» против «Атлетико» (1:1) и пропустит ближайшие два поединка. Таким образом Лунин сыграет 2 октября в ЛЧ против «Лилля» и 5 октября в Ла Лиге против «Вильярреала». С украинцем уже провел разговор главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и сказал, чтобы Андрей готовился к возвращению в основной состав.

«Ты должен знать, что мы сейчас тебе полностью доверяем», – сказал Анчелотти украинцу.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.