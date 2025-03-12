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  4. Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики
Португалия
12 марта 2025, 02:38 | Обновлено 12 марта 2025, 02:39
84
0

Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики

Ким сделал ставку на украинца

12 марта 2025, 02:38 | Обновлено 12 марта 2025, 02:39
84
0
Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь сборной Португалии Ким прокомментировал конкуренцию между голкиперами лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным и Самуэлем Соарешем.

«Соареш должен быть готовым играть всегда. Во время тех возможностей, которые ему предоставил Бруну Лаже, он доказал, что имеет качества, которые необходимы для борьбы с Трубиным за место в воротах.

Он продемонстрировал свои качества, поэтому Лаже знает, что может поставить любого из них, не заметив особой разницы. Правда Трубин сделал одну или две ошибки, но не нужно забывать, что они оба – очень молодые. Это естественно для их возраста.

Если меня спросят, кто сегодня является основным вратарем «Бенфики», то, думаю, что это Трубин, потому что он играл в важных матчах. В Лиге чемпионов играет именно Трубин, как и в важнейших матчах чемпионата», – сказал Ким в интервью Record.

Ранее сообщалось о том, что директор «Риу Аве» неожиданно унизил Трубина.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Самуэл Соареш
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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