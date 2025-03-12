Трубин против Соареша. Экс-вратарь сказал, кто будет первым номером Бенфики

Бывший вратарь сборной Португалии Ким прокомментировал конкуренцию между голкиперами лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным и Самуэлем Соарешем.

«Соареш должен быть готовым играть всегда. Во время тех возможностей, которые ему предоставил Бруну Лаже, он доказал, что имеет качества, которые необходимы для борьбы с Трубиным за место в воротах.

Он продемонстрировал свои качества, поэтому Лаже знает, что может поставить любого из них, не заметив особой разницы. Правда Трубин сделал одну или две ошибки, но не нужно забывать, что они оба – очень молодые. Это естественно для их возраста.

Если меня спросят, кто сегодня является основным вратарем «Бенфики», то, думаю, что это Трубин, потому что он играл в важных матчах. В Лиге чемпионов играет именно Трубин, как и в важнейших матчах чемпионата», – сказал Ким в интервью Record.

Ранее сообщалось о том, что директор «Риу Аве» неожиданно унизил Трубина.