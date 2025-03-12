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Лига чемпионов
12 марта 2025, 03:51 |
230
0

ФОТО. ПСЖ забил Ливерпулю с офсайда? Жаркая дискуссия: противоречащие кадры

Паблик Football Offsides нарисовал линии, которые очень не понравились фанам парижан

12 марта 2025, 03:51 |
230
0
ФОТО. ПСЖ забил Ливерпулю с офсайда? Жаркая дискуссия: противоречащие кадры

11 марта ПСЖ в ответном матче переиграл Ливерпуль в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2024/25.

Парижане взяли реванш у мерсисайдцев на Энфилде после поражения на своем поле со счетом 0:1. Подопечные Луиса Энрике в основное время победили 1:0, а затем выиграли серию 11-метровых – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол за 120 минут игрового времени был забит Усманом Дембеле. Француз отличился после неудачного подката Ибраима Конате в штрафной площади соперников, куда отдал передачу Брэдли Баркола. А на Баркола за несколько секунд до взятия ворот разрезающий пас выдал как раз таки Усман.

В телетрансляции bein был показан кадр проверки VAR на возможный офсайд при передаче Дембеле на Баркола. Положения вне игры не было.

Однако паблик Football Offsides в X (Twitter) нарисовали линии так, что все же Брэдли находился ближе к воротам соперников, чем защитники Ливерпуля, в частности – Вирджил ван Дейк.

Болельщики парижан обвинили паблик во лжи, «фальсификации» кадра и предвзятости, на что администратор аккаунт дал ответ прикрепленными скриншотами с предыдущих поединков ПСЖ, когда он обвинял VAR в неправильности решений по отношению к французской команде.

Пока что никаких официальных комментариев от УЕФА или других ответственных органов по этому эпизоду не было, но, стоит признать, что и вряд ли будут.

ФОТО. ПСЖ забил Ливерпулю с офсайда? Жаркая дискуссия: противоречащие кадры

ВИДЕО. Гол Дембеле в ворота Ливерпуля

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Брэдли Баркола ПСЖ Ливерпуль ПСЖ - Ливерпуль Лига чемпионов фото VAR офсайд (вне игры) Усман Дембеле Вирджил ван Дейк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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