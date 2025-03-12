Лапорта после матча Бенфика – Барселона решил подписать контракт с кипером 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался в восторге от игры польского голкипера Войцеха Щенсны в матче Лиги чемпионом против «Бенфики».

Именно после этого матча Лапорта принял решение продлить контракт с Щенсны, сообщает Elnacional. Лапорта предложил голкиперу продлить соглашение до лета 2026 года. Наставник «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик также хочет, чтобы Щенсны остался в команде еще на один сезон.

В этом сезоне Щенсны провел 14 матчей, пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья не нужен главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику.