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  4. Лапорта после матча Бенфика – Барселона решил подписать контракт с кипером 
Испания
12 марта 2025, 02:52 |
79
0

Лапорта после матча Бенфика – Барселона решил подписать контракт с кипером 

Президента «сине-гранатовых» убедила игра Войцеха Щенсны

12 марта 2025, 02:52 |
79
0
Лапорта после матча Бенфика – Барселона решил подписать контракт с кипером 
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался в восторге от игры польского голкипера Войцеха Щенсны в матче Лиги чемпионом против «Бенфики».

Именно после этого матча Лапорта принял решение продлить контракт с Щенсны, сообщает Elnacional. Лапорта предложил голкиперу продлить соглашение до лета 2026 года. Наставник «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик также хочет, чтобы Щенсны остался в команде еще на один сезон.

В этом сезоне Щенсны провел 14 матчей, пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья не нужен главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику.

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Войцех Щенсны Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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