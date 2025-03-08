Это не Фати. Барселона летом попрощается с игроком, он не нужен Флику
Иньяки Пенья, вероятно, покинет Каталонию
Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья не нужен главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику, сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер команды дал понять игроку, что не рассчитывает на него. В клубе приняли решение о том, что если не случится что-то экстраординарное, то Иньяки покинет команду.
Все указывает на то, что он получит несколько предложений от команд, в которых будет основным голкипером.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансферы двух звезд в линию атаки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 8 марта в 19:30 по Киеву
Ранее Глейкер Мендоса забил в ворота «Шахтера», чем помог криворожанам взять очко