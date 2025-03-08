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  4. Это не Фати. Барселона летом попрощается с игроком, он не нужен Флику
Испания
08 марта 2025, 14:38 |
365
0

Это не Фати. Барселона летом попрощается с игроком, он не нужен Флику

Иньяки Пенья, вероятно, покинет Каталонию

08 марта 2025, 14:38 |
365
0
Это не Фати. Барселона летом попрощается с игроком, он не нужен Флику
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья не нужен главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер команды дал понять игроку, что не рассчитывает на него. В клубе приняли решение о том, что если не случится что-то экстраординарное, то Иньяки покинет команду.

Все указывает на то, что он получит несколько предложений от команд, в которых будет основным голкипером.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансферы двух звезд в линию атаки.

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Иньяки Пенья Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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