Это не Фати. Барселона летом попрощается с игроком, он не нужен Флику

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья не нужен главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер команды дал понять игроку, что не рассчитывает на него. В клубе приняли решение о том, что если не случится что-то экстраординарное, то Иньяки покинет команду.

Все указывает на то, что он получит несколько предложений от команд, в которых будет основным голкипером.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансферы двух звезд в линию атаки.