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  4. Лапорта дал добро. Барселона готовит трансферы двух звезд в линию атаки
Испания
08 марта 2025, 14:11 |
647
1

Лапорта дал добро. Барселона готовит трансферы двух звезд в линию атаки

Саму Омородион Агехова и Адемола Лукман привлекают внимание каталонского гранда

08 марта 2025, 14:11 |
647
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Лапорта дал добро. Барселона готовит трансферы двух звезд в линию атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта дал добро на два трансфера, сообщает El Nacional.

По информации источника, речь идет о нигерийском вингере «Аталанты» Адомоле Лукмане и испанском форварде «Порту» Саму Омородионе Агехове.

Суммарно оба игрока могут перейти в испанский гранд за сумму менее 100 миллионов евро: Адемола обойдется в сумму около 40 миллионов евро, а ценник Агеховы колеблется в диапазоне от 40 до 50 миллионов.

В клубе уже начали работать над подписаниями.

Ранее сообщалось о том, что звезды «Барселоны» не хотят видеть его в стартовом составе.

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Барселона Аталанта Порту чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Саму Омородион Агехова Адемола Лукман
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Барсі треба буде когось продати. І можливо не лише тих гравців, з долея яких вже визначились
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