Лапорта дал добро. Барселона готовит трансферы двух звезд в линию атаки
Саму Омородион Агехова и Адемола Лукман привлекают внимание каталонского гранда
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта дал добро на два трансфера, сообщает El Nacional.
По информации источника, речь идет о нигерийском вингере «Аталанты» Адомоле Лукмане и испанском форварде «Порту» Саму Омородионе Агехове.
Суммарно оба игрока могут перейти в испанский гранд за сумму менее 100 миллионов евро: Адемола обойдется в сумму около 40 миллионов евро, а ценник Агеховы колеблется в диапазоне от 40 до 50 миллионов.
В клубе уже начали работать над подписаниями.
Ранее сообщалось о том, что звезды «Барселоны» не хотят видеть его в стартовом составе.
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