Лапорта дал добро. Барселона готовит трансферы двух звезд в линию атаки

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта дал добро на два трансфера, сообщает El Nacional.

По информации источника, речь идет о нигерийском вингере «Аталанты» Адомоле Лукмане и испанском форварде «Порту» Саму Омородионе Агехове.

Суммарно оба игрока могут перейти в испанский гранд за сумму менее 100 миллионов евро: Адемола обойдется в сумму около 40 миллионов евро, а ценник Агеховы колеблется в диапазоне от 40 до 50 миллионов.

В клубе уже начали работать над подписаниями.

Ранее сообщалось о том, что звезды «Барселоны» не хотят видеть его в стартовом составе.