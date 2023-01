Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании.

Вчера, 11 января, обладатель ЗМ-2022 отличился в ворота «Валенсии». К слову, основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а по пенальти победу одержала команда из Мадрида.

Благодаря этому взятию ворот Карим сравнялся с Лионелем Месси по количеству матчей подряд в Суперкубке Испании с минимум одним забитым голом (5 поединков). Однако стоит заметить, что в этих 5 играх Месси забил 8 мячей, а Бензема – 5.

В финале турнира Реал встретится с победителем матча «Бетис» – «Барселона».

