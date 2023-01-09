Кубок Англии
09.01.2023, FT 0 : 3
Англия09 января 2023, 23:59 | Обновлено 10 января 2023, 00:12
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Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Сначала забил Мохаммед Эль-Нени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа
09 января 2023, 23:59 | Обновлено 10 января 2023, 00:12
567
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Лондонский «Арсенал» забил три гола в ворота «Оксфорд Юнайтед» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Ман Сити».
Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 61-й минуте при счете 0:0. И после этого посыпались голы!
Сначала забил Мохамед Эльнени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа.
Кубок Англии, 1/32 финала
Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3
Гол: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76.
Into the next round 💪 pic.twitter.com/TQHXHhWtB1— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2023
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