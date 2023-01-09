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Кубок Англии
Оксфорд Юнайтед
09.01.2023, FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
09 января 2023, 23:59 | Обновлено 10 января 2023, 00:12
567
0

Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити

Сначала забил Мохаммед Эль-Нени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа

09 января 2023, 23:59 | Обновлено 10 января 2023, 00:12
567
0
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Twitter

Лондонский «Арсенал» забил три гола в ворота «Оксфорд Юнайтед» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Ман Сити».

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 61-й минуте при счете 0:0. И после этого посыпались голы!

Сначала забил Мохамед Эльнени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа.

Кубок Англии, 1/32 финала

Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3

Гол: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76.

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Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Александр Зинченко Оксфорд Юнайтед Мохамед Эльнени Эдди Нкетиа
Источник Sport.ua
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