Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити

Лондонский «Арсенал» забил три гола в ворота «Оксфорд Юнайтед» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Ман Сити».

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 61-й минуте при счете 0:0. И после этого посыпались голы!

Сначала забил Мохамед Эльнени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа.

Кубок Англии, 1/32 финала

Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3

Гол: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76.

Into the next round 💪 pic.twitter.com/TQHXHhWtB1