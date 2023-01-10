В понедельник, 9 января, во встрече 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии лондонский «Арсенал» убедительно разобрался с «Оксфорд Юнайтед» на его поле – 3:0.

Во втором тайме команду Микеля Артеты вперед вывел Мохамед Эльнени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа.

Кубок Англии, 1/32 финала

Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3

Голы: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76.

Видеообзор матча