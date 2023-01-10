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Кубок Англии
Оксфорд Юнайтед
09.01.2023, FT 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 января 2023, 02:36 | Обновлено 10 января 2023, 03:09
37
0

Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3. От Эльнени и Нкетиа. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Англии

10 января 2023, 02:36 | Обновлено 10 января 2023, 03:09
37
0
Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3. От Эльнени и Нкетиа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 января, во встрече 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии лондонский «Арсенал» убедительно разобрался с «Оксфорд Юнайтед» на его поле – 3:0.

Во втором тайме команду Микеля Артеты вперед вывел Мохамед Эльнени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа.

Кубок Англии, 1/32 финала

Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3

Голы: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76.

Видеообзор матча

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Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Оксфорд Юнайтед Мохамед Эльнени Эдди Нкетиа Микель Артета
Источник Sport.ua
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