Кубок Англии
09.01.2023, FT 0 : 3
Англия10 января 2023, 02:36 | Обновлено 10 января 2023, 03:09
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Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3. От Эльнени и Нкетиа. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Англии
10 января 2023, 02:36 | Обновлено 10 января 2023, 03:09
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В понедельник, 9 января, во встрече 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии лондонский «Арсенал» убедительно разобрался с «Оксфорд Юнайтед» на его поле – 3:0.
Во втором тайме команду Микеля Артеты вперед вывел Мохамед Эльнени, а затем дубль оформил Эдвард Нкетиа.
Кубок Англии, 1/32 финала
Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3
Голы: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76.
Видеообзор матча
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