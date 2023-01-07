Оксфорд Юнайтед - Арсенал. Прогноз и анонс на матч

9 января на «Кассам Стэдиум» пройдет матч 1/32 кубка Англии, в котором «Оксфорд Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Оксфорд Юнайтед»

Клуб был неплох только в 80-е годы прошлого века. Именно тогда он, единственный раз в истории, сыграл в высшем дивизионе страны. Даже продержался там 3 сезона кряду. Более того, на тот отрезок пришелся единственный трофей, Кубок Лиги-1986. На данный момент «юс» играет в Лиге 1, и это еще немалый подъем, ведь полтора десятилетия назад они болтались в полулюбительской Национальной конференции. В чемпионате это середняк, но умеющий достойно себя показывать в кубковом формате. В 2016-2017, дважды кряду, «Оксфорд» добирался до финалов Трофея футбольной лиги. В этом сезоне, еще летом, в Кубке Лиги выбивали «Суонси». В нынешнем турнире уже получилось пройти 2-х противников, правда, скромных - «Уокинг» и «Эксетер». Наградой стал прием лидера «вышки».

«Арсенал»

Команда не умеет в этом сезоне играть с «Ньюкаслом». Именно с «сороками» была ничья, что прервала невероятную победную серию лондонского гранда. Более того, впервые «канониры» не смогли забить - все закончилось 0:0. Впрочем, все равно остается не только 1-е место в АПЛ, но и серьезный отрыв от всех преследователей. И, безусловно, все усилия Микеля Артеты и его подопечных направлены на то, чтобы закончить сезон именно так. Не удивительно, что при этом столичный коллектив охотно жертвует всем остальным. В Лиге Европы групповой турнир успешно прошли резервным составом. А вот в Кубке Лиги еще в ноябре на своем поле «Арсенал» проиграл 1:3 нестабильному «Брайтону».

Статистика личных встреч

Единственный поединок между клубами произошел ровно 20 лет назад, и тоже в кубке. В январе 2003-го «канониры» выиграли у аутсайдера с комфортным счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, ждут победы лондонского гранда, причем очень легкой. Но ее попытаются добыть «малой кровью» с привлечением дублеров. Ставим на «итого меньше 3,5 голов» с коэффициентом - 1,86 от Parimatch.