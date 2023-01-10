Микель АРТЕТА: «Мы были терпеливы и нашли правильные моменты»
Испанский тренер – о победе «Арсенала» над «Оксфордом»
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выигрыш подопечных в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии у «Оксфорд Юнайтед» – 3:0.
«На этой стадии побеждать всегда тяжело. Нужно быть терпеливыми, и мы были терпеливы и нашли правильные моменты», – заявил Артета.
Также наставник канониров дал оценку действиям в матче Эдварда Нкетиа, который стал автором дубля.
«Это то, чего мы хотим от каждого игрока. Я в восторге. Нужно забивать голы, и он это делает», – рассказал Артета.
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