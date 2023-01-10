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10 января 2023, 01:53 | Обновлено 10 января 2023, 03:09
81
0

Микель АРТЕТА: «Мы были терпеливы и нашли правильные моменты»

Испанский тренер – о победе «Арсенала» над «Оксфордом»

10 января 2023, 01:53 | Обновлено 10 января 2023, 03:09
81
0
Микель АРТЕТА: «Мы были терпеливы и нашли правильные моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выигрыш подопечных в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии у «Оксфорд Юнайтед» – 3:0.

«На этой стадии побеждать всегда тяжело. Нужно быть терпеливыми, и мы были терпеливы и нашли правильные моменты», – заявил Артета.

Также наставник канониров дал оценку действиям в матче Эдварда Нкетиа, который стал автором дубля.

«Это то, чего мы хотим от каждого игрока. Я в восторге. Нужно забивать голы, и он это делает», – рассказал Артета.

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Микель Артета Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Оксфорд Юнайтед
Источник BBC
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